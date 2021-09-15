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Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi Ayçiçek Ürün Alım Avans Fiyatı Güncellendi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi ayçiçek ürün alım avans fiyatılarını güncelledi.Alınan bilgiye göre Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi; “Kooperatifimizin Ayçiçek ürün alım AVANS fiyatı güncellenmiştir.
40 yağ oranı için 5.105TL/ton,
45 yağ oranı için 5.480 TL/ton,
50 yağ oranı için 5.855TL/ton,
Ürün alımımız borca karşılık ve peşin ödeme olarak gerçekleştirilecektir. Bu güne kadar ürün dökmüş ortaklarımız için de güncel fiyatlardan işlem yapılacaktır.”açıklamalarında bulunuldu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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