Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi Ayçiçek Ürün Alım Avans Fiyatı Güncellendi

Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi ayçiçek ürün alım avans fiyatılarını güncelledi.Alınan bilgiye göre Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi; “Kooperatifimizin Ayçiçek ürün alım AVANS fiyatı güncellenmiştir.

40 yağ oranı için 5.105TL/ton,

45 yağ oranı için 5.480 TL/ton,

50 yağ oranı için 5.855TL/ton,

Ürün alımımız borca karşılık ve peşin ödeme olarak gerçekleştirilecektir. Bu güne kadar ürün dökmüş ortaklarımız için de güncel fiyatlardan işlem yapılacaktır.”açıklamalarında bulunuldu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN