Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi ayçiçek ürün alım avans fiyatılarını güncelledi.Alınan bilgiye göre Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi; “Kooperatifimizin Ayçiçek ürün alım AVANS fiyatı güncellenmiştir.
40 yağ oranı için 5.105TL/ton,
45 yağ oranı için 5.480 TL/ton,
50 yağ oranı için 5.855TL/ton,
Ürün alımımız borca karşılık ve peşin ödeme olarak gerçekleştirilecektir. Bu güne kadar ürün dökmüş ortaklarımız için de güncel fiyatlardan işlem yapılacaktır.”açıklamalarında bulunuldu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN
Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi Ayçiçek Ürün Alım Avans Fiyatı Güncellendi
Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi ayçiçek ürün alım avans fiyatılarını güncelledi.Alınan bilgiye göre Bolayır Tarım Kredi Kooperatifi; “Kooperatifimizin Ayçiçek ürün alım AVANS fiyatı güncellenmiştir.