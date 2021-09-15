TURAN’DAN OKUL MÜJDESİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ezine, Yenice Kalkım ve Biga’ya 3 okul yapılacağının müjdesini verdi. TOKİ tarafından ihale olacak okullara ilişkin açıklamalarda bulunan Turan; “Her alanda yapılan yatırım ve hizmetler önemli. Söz konusu çocuklarımız ve gençlerimiz olunca yapılan yatırımların ve hizmetlerin önemi bir kat daha artıyor. Onların daha iyi şartlarda eğitim ve öğrenimlerine devam etmeleri son derece kıymetli. Biliyorsunuz Çanakkale’miz 1. derece deprem kuşağında yer almasından dolayı, 2018 yılında yapılan deprem tahkikleri sonucu 7 adet okulumuzun depreme dayanıksız olduğu ve bunun sonucunda yıkımına karar verilmişti. Bu 4 okulun ihalesi 30 Haziran’da yapılmıştı. Bugün geriye kalan 3 okulumuzun da 17.09.2021 tarihinde ihalesinin yapılacağının müjdesini vermek istiyoruz. Bu doğrultuda Ezine’mize 24 derslikli Yahya Çavuş İlkokulu, Yenice İlçesi Kalkım’ımıza 16 derslikli Kalkım İlkokulu/Ortaokulu ve Biga’mıza 24 derslikli Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi okullarımız yapılacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için hassasiyetle takip ettiğimiz bu konunun nihayete ermesinden dolayı oldukça mutluyuz. Okullarımızın şimdiden sevgili öğrencilerimize, değerli öğretmenlerimize ve şehrimize hayırlı olmasına diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi