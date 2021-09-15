SRC Belgesinde Yaş Sınırı Belli Oldu

Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever SRC Belgesindeki yaş sınırı ile ilgili detayları açıkladı.İşsever; “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Şoförler Odamıza Iiletilen bilgilendirmeye istinaden;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nde karayoluyla ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleri ile çalışabilecekleri sürelere ilişkin yaş sınırlaması bulunduğu belirtilmiş olup Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bakanlıklarınca sektöre yönelik birçok tedbir alınmakta olduğu ve bu tedbirlerle salgının sektörde meydana getirdiği olumsuz etkilerin en aza indirilmeye çalışıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, dünyada ve ülkemizde yaşanan normalleşme süreci çerçevesinde artan ticaret hacmi ile beraber sektörde oluşan mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, karayolu taşımacılık sektöründen gelen talepler de dikkate alınarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan, mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücüler için, her iki Yönetmelikte yer alan yaş sınırlamasının 31.12.2023 tarihine kadar “69 yaşından (altmış dokuz) gün almamış olmak” şeklinde uygulanması hususunda düzenleme yapılmıştır.

Bu doğrultuda; SRC Türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten veya bitimine 3 (üç) ay süre kalan sürücülerin şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren başvuru tarihi itibariyle son bir ayda alınmış;

Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında şoförlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen Sağlık Raporu ve,

Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince düzenlenen Psikoteknik Değerlendirme Raporu,

ile birlikte Bakanlığa bağlı Bölge Müdürlüklerine 15.09.2021 tarihi itibariyle başvuru yapabileceklerdir.

Yapılacak değerlendirme sonucu başvurusu uygun bulunan sürücülerin SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılacak olup, belgeler e-Devlet Sistemi üzerinden düzenlenecektir.

Tekrar uzatma talebinde bulunacak sürücülerin mesleki yeterlilik belgeleri ise, aynı prosedürün yerine getirilmesi şartıyla, belge geçerlilik süresi 31.12.2023 tarihini geçmemek üzere tekrar yenilenecektir.

Sektörümüzün öncelikli konuları arasında yer alan, sürücü yaş şartının artırılması talepleri ile ilgili yapılan düzenleme için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza sektörümüz adına teşekkür ederiz.

Üyelerimize önemle duyurulur..”açıklamasında bulundu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN