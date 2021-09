İlçemiz Hamzakoy Mevki’nde Dünya Temizlik Günü etkinliği yapılacak.

Temizlik noktası Hamzakoy’dan 18 Eylül Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak.

Gelibolu Belediyesi’nin de etkinlikte yer almasıyla , 18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde, “Let’s Do It” Türkiye Çevre Koruma Kuruluşuyla iş birliğiyle atık toplama etkinliği düzenleyecek.

Cumartesi günü Türkiye’de eş zamanlı büyük bir temizliğe hazırlanıyor.

“Atıksız Bir Dünya” mottosu ile her yıl Eylül ayında Dünya Temizlik Günü gerçekleştiren Let’s Do It! hareketi çöp körlüğünü yenmek ve farkındalık oluşturmak adına çalışmalarını yürütmektedir.Dünya Temizlik Hareketi’ne Yoğun İlgi

2008’de Estonya’da başlayan, Dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi Let’s Do It! 18 Eylül Cumartesi günü Türkiye’de eş zamanlı büyük bir temizliğe hazırlanıyor.

“Atıksız Bir Dünya” mottosu ile her yıl Eylül ayında Dünya Temizlik Günü gerçekleştiren Let’s Do It! hareketi çöp körlüğünü yenmek ve farkındalık oluşturmak adına çalışmalarını yürütmektedir. Her yıl Eylül ayında bütün Dünya’da eş zamanlı gerçekleşen Dünya Temizlik Günü ile birlikte çöp körlüğünü yenmek ve farkındalık oluşturmak adına çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Let’s Do It! Türkiye 21 Eylül 2019’da Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilde 154 temizlik noktasında 116 binden fazla gönüllüye ulaşarak katı atık toplama hareketi gerçekleştirdi. Ulusal çapta gerçekleştirilen bu etkinlik ile çöp körlüğü mücadelesinde önemli bir adım atarak kitlesel farkındalık oluşturdu.

19 Eylül 2020 ise yılında ülkemizde devam eden korona virüs etkisi göz önünde bulundurularak, Let’s Do It! Türkiye Dijital Temizlik Hareketi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen bu hareket ile dijital dünyamızda oluşturulan atıkların olumsuz etkileri üzerinde çalışıldı ve dijital karbon ayak izi silinen onlarca terabayt ile azaltıldı.

Yoğun Gönüllü Başvurusu

Let’s Do It! Türkiye 2021’de bir haftada 8121 gönüllüye ulaştı. Her yıl Let’s Do It! Türkiye ekibi tarafından organize edilen Dünya Temizlik Günü için açılan Saha Gönüllüsü başvuru formuna bir hafta içinde 8121 gönüllü başvurarak Temiz Bir Türkiye için ben de varım dedi!

Binlerce kişiyle Temizlik Yapılacak

18 Eylül’de Türkiye’de geniş çaplı gerçekleşecek olan Dünya Temizlik Günü Let’s Do It! Türkiye Ulusal Ekibi ile organize ediliyor. Temizlik hareketi 7 bölge direktörü tarafından, yaklaşık 50 ilde il temsilcileri koordinasyonu ile gerçekleşecek. Belediyelerin, STK’ların, çevre örgütlerinin ve binlerce kişinin katılacağı temizlik eş zamanlı olarak kirli alanlarda yapılacak.

Gönüllü Başvuruları Devam Ediyor

Dünya Temizlik Günü’nde Let’s Do It! Türkiye ile birlikte temizlik gerçekleştirmek isteyen gönüllüler Let’s Do It! Türkiye web sitesi üzerinden veya sosyal medya hesaplarından bulundukları ildeki temizlik hareketi için saha gönüllüsü olabiliyor.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN