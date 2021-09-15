AŞI KARŞITLIĞI NEDİR?-Yeri Geldikçe -Recep YÜZÜAK

“Menzilden size vahiy mi geldi..(!)”

Önceki gün gittiğim bir okuldaki veli toplantısında velilere sordum.

– Çocuklarınızı aşılatıyor musunuz?

Tık Yok (!)

Bir hanımefendi;

– O mecbur değil.O konuyu karıştırmayın, dedi.

Neden karıştırmayalım deyince de,

– Çocukları aşılamak mecburiyeti yok efendim.

– Peki siz aşı oldunuz mu.?

– O sizi ilgilendirmez ..

– Tabi ilgilendirmez de, sizin aşınız yoksa, o da yaşadığınız toplumu ilgilendirir hanımefendi.

– Ben maskemi takıyorum, ben evime misafir kabul etmiyorum.Hijyenik kurallara uygun yaşıyorum.

– Peki şimdi burada veya başka bir yerde sizin hijyenik kurallarınızdan emin olabilir misiniz? Kesin yakalanmayacağınıza, çocuğunuzun yakalanmayacağına emin misiniz?

-Beyefendi o beni ilgilendirir..

Evet sevgili okurlarım elbette o söyledikleriniz sizi ilgilendiriyor da; sizin de bu topluma karşı sorumluluklarınız yok mu.?

Bugün heralde en hijyenik sınıflar Amerikan Koleji’nde 12 kişiyi geçmeyen sınıflarıyla sıkı denetimleriyle, yeterli yardımcı personeliyle eminim güvenilir bir okul olmasına rağmen aşısız bir öğrencinin, ya da ailesi aşıya karşı bir öğrencinin evinde başlayabilecek bir hastalığın okula gelmeyeceği garantisi kimde.?

İstanbul’dan Gelibolu’ya kronik rahatsızlıkları var diye geldiğini beyan eden hanımefendinin, aşı karşıtlığı ve onu destekleyen diğer anneler.!

Sizlere sesleniyorum!

Bugün çok, ama çok çok sevdiğiniz ve üzerine kondurmak istemediğiniz, bu nedenlerle de sadece aşının çocuğunun iğne acısına bile belki de dayanamadığınız sevgili çocuklarımızı, kendimizi; o bende var dediğiniz maskeyle, hijyenle, eve misafir almamakla gerçekten kendinizi koruyacağınıza inanıyor musunuz.?

Önceki gün televizyonda bir ulamanın (!) dediği gibi;

“Ben niye aşı olacakmışım, ben inançlıyım, Allah beni korur dediği gibi.

Allah korur da, biz Allah’ın kitabında buyurduğu gibi ilme inanmıyorsak bizi kimsecikler koruyamaz..

Sevgili Sağlık Bakanım; “15 yaşın altındakiler isterse aşı olurlar!” bunu nasıl diyebiliyorsunuz. Siz nasıl bu sözü rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz ki.

Bugün Dünya’da 5 yaşın altındaki çocuklar patır, patır Covid’ten ölürlerken, hastanelere yatanların yüzde 40’ı çocuk ve gençlerle doluyken okulları kapatmayı mı çalışıyorsunuz.?

Kesin okulları kapatmayacağız derken, şaka mı yapıyorsunuz bizimle

Yoksa 18 aydır okulsuz kalan ve bugün ortaokulları 2.5 yıl okuyup liseli olan, bomboş çocuklarımızı bir 18 ay daha boş bırakarak istediğiniz cahil vatandaşı mı yaratmayı hedefliyorsunuz.?

Derhal okullarda okuyan 10 ve yukarısı çocukları da aşılamayı isteğe değil, mecburiyete alınız.Daha düne kadar bebeleri bile aşılayan bu devlet nereye gitti.

Aşı yaptırmayanları kapı kapı, ev ev takip eden Sağlık Bakanlığı nerede?

Aşı yaptırmayanları standlara almıyorsunuz onlardan test istiyorsunuz, ama okullara alıyorsunuz.

Tam bir komedi sayın Bakanım

Gerçekten bu söylenenler doğru mu yoksa..?

Babasını çok iyi tanıdığım menzil şeyhi mi idare ediyor Sağlık Bakanlığı’nı ..?

Zira onlar, (haşa, sümmü haşa) yukarısıyla konuşuyorlar ya, konuştuklarını söylüyorlar ya belli mi olur, belki de vahiy (!) falan gelmiştir de, size ilettikleri bir şey var mı bu konuda, biz vatandaşları da haberdar etseniz iyi olmaz mı..

Zira, her gün Allah’la, peygamberle buluşan bu cemaat liderlerinin kimbilir bilipte bize söylemediği birşey olabilir mi.?

Aşısız öğrencilerle bu yıl nasıl tamamlanacak çok merak ediyorum sayın bakanım..