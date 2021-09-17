Bolayır Tarihinden Masallara Hurafelere Güle Güle

Bolayır 57.Alay Kültür Akademisi sorumlusu Hikmet Selim; “Dört Dönemi Türbeler Girişinde Vücut Buldurduk” diyerek Bolayır’ın son dönemde çevre belediyelerin de desteğiyle Kültür Akademisi oluşturularak Bolayır’ın tarihini gün yüzüne çıktı diyen Selim hurafelere dayalı hiçbir bilginin olmadığını tarihi bire bir yaşıyormuşçasına aktaran bir dil kullanıldığını ifade etti.

Hikmet Selim paylaşımında; “Dolonklar,

Hunlar,Persler,Büyük İskender,

bölgenin başkenti , Lysimakheia Plagiari

,Bolayırbaşlangıçtan günümüze efsane bir dönüşüm.

Devletlerin devlet olduğu yer.

Mürefteden, Güneyli’ye hükmedilen topraklar

Başarının ismi Bolayır.

Gerçek bir tarihe susamışlığın ve yeniden dirilişin bugünü.

Bolayır tarihinden Masallara ve Hurafelere güle güle.”sözlerini ifade etti.