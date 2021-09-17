İlçemizde denizlerde

1 Eylül itibariyle kalkan av yasağının ardından sardalyanın fiyatı 15 liraya düştü.

Yasak öncesi 80 liraları gören sardalya, tezgahlarda balık tutkunlarını bekliyor.

Boğaza kıyısı olan ilçemizde önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, müsilaj dönemi nedeniyle zor günler geçirmişti.

1 Eylül itibariyle denizlerde kalkan av yasağının ardından, yavaş yavaş hareketlenme başladı. Saros balığı olan sardalyanın fiyatı geçtiğimiz ay 80 liralara ulaşırken, şimdilerde 15 liradan alıcı buluyor.“

İlçemizde balıkçılık yapan Süleyman Şencan sezonun genellikle palamutla başladığını belirterek, “Sezonumuz

1 Eylül itibari ile başladı ama umduğumuz gibi olmadı. Geçtiğimiz yıllarda palamut ile başlardı sezon bu sene yüzünü göstermedi. Ama sardalya fiyatı yazın 60-80 lira aralığında satılırken şu an 15 liraya kadar düştü. Hamsi ve yan balıklar başladı. Sarıkanat, lüfer, çinekop ve palamut balığı bolluğu da zaman zaman yaşanıyor.”ifadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT