Gelibolu Belediyesi’nden Duyuru

Gelibolu Belediyesi su kontör yükleme işleminin geçici olarak yapılamayacağını duyurdu.Yapılan duyuruda; “Belediyemizdeki server (sunucu) bakım çalışması nedeniyle; 17 Eylül Cuma saat 23:30 ile 19 Eylül Pazar saat 08:00 arasında kurumumuzda E-Belediye üzerinden tahsilat ve hizmet binalarımız ile su yükleme noktalarında kartlı su sayacı kullanan vatandaşlarımıza su kontör yükleme işlemi geçici olarak yapılamayacaktır.Değerli halkımızın bilgisine önemle sunarız.”açıklaması yapıldı.

Haber: Ali GEZER