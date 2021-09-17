GÜNCEL HABERLER 

Gelibolu Belediyesi’nden Duyuru

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi su kontör yükleme işleminin geçici olarak yapılamayacağını duyurdu.Yapılan duyuruda; “Belediyemizdeki server (sunucu) bakım çalışması nedeniyle; 17 Eylül Cuma saat 23:30 ile 19 Eylül Pazar saat 08:00 arasında kurumumuzda E-Belediye üzerinden tahsilat ve hizmet binalarımız ile su yükleme noktalarında kartlı su sayacı kullanan vatandaşlarımıza su kontör yükleme işlemi geçici olarak yapılamayacaktır.Değerli halkımızın bilgisine önemle sunarız.”açıklaması yapıldı.
Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

ÖZACAR’DAN 2.KOLORDU KOMUTANI YALDIZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

buyukzafer 0

Yıldız ve Piri Reis Yurtlarından Kermes

buyukzafer 0

Kıbrıs Gazisi Komando Konukbay’ı Ziyaret Ettiler

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.