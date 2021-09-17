Bu Başkan Hep Bunu Yapıyor

Evreşe Belediye Başkanı Kamil Soyuak; 10 yıldır çalışanlarını eşleri ve çocuklarıyla birlikte üç gün iki gece Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı AQVA FANTASY Oteline getirerek onları efsane bir tatille ödüllendiriyor.

Bu uygulamayı daha seçildikten iki yıl sonra başlatan doktor başkan;

“Bu çalışmalarımıza büyük bir morel – motivasyon” oluyor diyor.

Hem çalışanını çocuklarıyla beraber 10 yıldır üç gün, iki gece süren 60 saat boyunca birbirinden güzel süpriz eğlencelerle de mutlu eden Soyuak,

“ Çalışanlarımız bu tatile yıllardır alıştılar.”diyor.

Yaklaşık otele giriş- çıkışları 60 saat süren Evreşe Belediyesi çalışanları; bir çok otel etkinliği ile çok mutlu oluyoruz.Özellikle de kırsalda yaşayan eşlerimiz, çocuklarımız bu tatilden çok büyük bir mutluluk duyuyorlar.

Yıl boyunca buradaki hatıralar konuşuluyor, unutulmuyor bu sade bizim için değil, ailelerimiz için de çok güzel bir tatil oluyor.” diyorlar.

Bu gezilerin ve tatilin çalışanlara büyük moral – motivasyon sağladığını söyleyen doktor başkan, önümüzdeki yıllarda da Allah sağlık verdikçe bu tatilleri zamanı artırarak devam ettireceklerini söylüyor.

Konuştuğumuz çalışanlar ise bakın neler anlatıyorlar:

– Bizim için hayal olan bu tür 5 yıldızlı bir otelde, çocuklu olanlarımızın suit odalarda kalmaları, bir sürü gündüz ayrı , gece ayrı eğlencelere katılmamız inanın bir rüya gibi ..! .

Bir başka çalışan ise bakın ne diyor:

“ Allah razı olsun bizim taa Evreşe’den kalkıp buralara gelmemiz bile zor oysa her yıl üç gün bu tatili rüya gibi yaşıyoruz.İçimizde yaşlısı var, genci var. Yıllardır Çanakkale’ye bile içimizde görmeyen vardı.Bize bu güzellikleri yaşatan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve dua ediyoruz.” dedi.

Geziden dönen 73 personelin eşleri ve çocuklarıyla birlikte geçirdikleri bu tatile Belediye Başkanı Soyuak’ın da eşi ve çocuğuyla katıldığını söyleyen çalışanlar, biz Evreşe Belediyesi’nde bir aile gibiyiz diyorlar. Haber: Recep YÜZÜAK