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Eylül Ayının Bitmesine Az Kaldı ama…Doldu taştı!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı yarımada plajları (Hamzakoy, Bolayır ve Güneyli ) ve sahillerinde yoğunluk yaşandı.İlçemiz Hamzakoy sahilinde , Eylül ayının bitmesine az kala ve okullarında açılmasına rağmen, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar plaj ve sahil kesimine akın etti.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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