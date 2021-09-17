Eylül Ayının Bitmesine Az Kaldı ama…Doldu taştı!

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı yarımada plajları (Hamzakoy, Bolayır ve Güneyli ) ve sahillerinde yoğunluk yaşandı.İlçemiz Hamzakoy sahilinde , Eylül ayının bitmesine az kala ve okullarında açılmasına rağmen, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar plaj ve sahil kesimine akın etti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN