ÖZACAR’IN 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJI

Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, Millet Meclisi tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, 19 Eylül 1921’de “Mareşal” rütbesi ile “Gazi” unvanı verilişinin 100.Yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, tam bağımsız özgür bir Türkiye için, uğruna canlarını hiç çekinmeden ortaya koyan gazileri minnet ve şükranla andıklarını belirterek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Özacar, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e, Sakarya Savaşı’nın ardından TBMM tarafından Gazilik ve Mareşallik unvanın verilmesi ile her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Gazilerimiz ve ülkemiz için özel bir günde, özgürlük için birlik ve beraberliğimiz için mücadele eden gazilerimiz, bizlerin gönlünde eşsiz, saygın ve özel bir yer tutmaktadırlar.

Gazilerimizi ilgilendiren yasal hususların daha da iyileştirilmesini, kendilerine layık yaşam standartlarının oluşturulmasını diliyor ve bekliyoruz. Bu vesileyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize esenlik ve huzurlu dolu bir ömür diliyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Haber: Ali GEZER