BÜLENT TURAN’IN GELİBOLU ÇIKARMASI

Çanakkale Milletvekili ve Ak Parti Grup Başkanekili Bülent Turan ile beraberindeki Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Bursa Milletvekilleri, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Öner ile İl Özel Sekreteri Sercan Gökdemir Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve Çanakkale’de bulunan kurumların müdürlerinden oluşan kalabalık bir bürokrat topluluğu ile ilçemize geldi.

Cuma namazını Gazi Süleyman Paşa Cami’de kılan Bülent Turan ve beraberindekileri Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı , Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile Ak Parti Gelibolu İlçe teşkilatı , köy muhtarları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu karşıladılar.

Gelibolu Sağlık Müdürlüğü’nün ve iki sağlık ocağının bir arada bulunduğu sağlık merkezinde ilk açılışı yapan Turan ve beraberindekiler daha sonra iki gruba ayrılarak Gelibolu’da çalışmalaını sürdürdüler.

Bülent Turan ile Vali İlhami Aktaş’ın Gelibolu Belediye Başkanlığı’nda yaptıkları toplantılar sürerken Milletvekili Jülide İskenderoğlu’da Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak beraberindeki bürokratlarla beraber yeni yapılan Spor Kompleksi ile iskelede incelemelerde bulundular.

Açılış sırasında İl Sağlık Müdürü ile Milletvekili Jülide İskenderoğlu birer kısa konuşma yaptılar daha sonra kürsiye gelen Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan alkışlanacak bir konuşma yaparak:

“ Bizim için A Partisi B Partisi yok Gelibolu bizim için çok önemli bir yerdir.Piri Reis’in memleketi Gelibolu aynı zamanda Anafartalar Savaşlarıyla bir yıldız gibi doğan Mustafa Kemal’in de kahramanlıklarla dolu şehridir.” dedi.

Mustafa Kemal’in ve binlerce şehidimizin kutsal kanlarıyla sulanmış olan Gelibolu’ya hizmet etmek belki biraz geç kalmıştır ama en kısa zamanda noksan olan hizmetler hızla tamamlanacaktır.” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Konuşmaları sık sık kesilen Milletvekili Bülent Turan daha sonra buradaki Sağlık hizmet binasının açılışını vatandaşlarla birlikte yaptı.Buradan da Belediye Başkanıyla görüşmek üzere belediyeye geçti.

Açılış töreninin ardından beraberinde Vali İl Genel Sekreteri Sercan Gökdemir, Vali Yardımcısı Abdullah Köklü ve İlçe Başkanı Serhad Sürücü, GESTAŞ Müdürü Mahir Sevinç ile birlikte belediyeye gelen Bülent Turan burada Belediye Başkanıyla belediyede iskeleyle ilgili hazırlanan proje ve çevre düzenlemesi hakkında görüştükten sonra buradan ayrılarak programdaki spor kompleksi ve Fen Lisesi ile ilgili inşaatları gezerek bilgi aldı. Haber: Recep YÜZÜAK