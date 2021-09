“Duvarlar ve Köprüler” Projesinin Final Toplantısı Yapıldı

Çanakkale il Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Erasmus Plus proje uzmanı ve Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AB ve Sosyal Projeler sorumlusu İngilizce Öğretmeni Haydar Levent’in koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa Birliği Erasmus Plus Okul Ortaklığı projesi “Walls and Bridges” – Duvarlar ve Köprüler isimli Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projesi kapsamında Macaristan – Budapeşte’de proje final toplantısı gerçekleştirildi. Projemizin kapanış niteliğinde olan toplantıya okul müdürü Musa Kartal ve öğretmenler katıldı.

Proje toplantısı kapsamında final raporu, proje genel değerlendirmesi, projenin tüm proje ortaklarına kazandırdığı yenilikler ve projemizin genel başarısı konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin birlikte yer aldığı duvarlar ve köprüler konulu şiir etkinliği ve tiyatro gösterisi sunumları yapıldı. Budapeşte’nin kültürel zenginliği ve tarihsel yapıları üzerine geziler düzenlendi. 3 sene süren arkadaşlıklar ışığında proje hüzünlü veda ile tamamlandı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN