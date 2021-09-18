KAYMAKAM ABACI GAZİLERİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı, 19 Eylül Gaziler Günü öncesi Süleymaniye Köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Tekin ve Ali Kurnaz, ilçe merkezinde ikamet eden Kore Gazisi İhsan Altunay ve Hüseyin İnce’yi ve kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Abacı’ya, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, Baş Komiser Osman Yozgatlı ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti.

Gazilerimizle bir süre sohbet eden Kaymakam Bekir Abacı; “Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden canını ortaya koyarak mücadele eden gazilerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Aziz vatanımızın bekası için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize ise sağlık ve afiyet diliyorum,” dedi.

Gazilerimiz ve kıymetli aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kaymakam Abacı’ya ve beraberindekilere nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN