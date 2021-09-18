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Vali İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız’a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Vali İlhami Aktaş, Yüksek Askerî Şûra kararları kapsamında 2. Kolordu Komutanı olarak atanan Tümgeneral Rasim Yaldız’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanlığı’nın ziyaretçi şeref defterini imzaladı.
2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ile bir süre görüşerek sohbet eden Aktaş, Tümgeneral Rasim Yaldız’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.
2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Vali İlhami Aktaş’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.Haber : Hilal GEZER

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