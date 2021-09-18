KORKUNÇ CİNAYET

Annesinin başını keserin keskin gücüyle parçaladıktan sonra, boğazını da bıçakla kesen K.İ. Güler tutuklanarak Çanakkale Cezaevine gönderildi.Önceki gün saat 17:50’de evine gelen baba Recep Güler, eşinin kanlar içindeki cesediyle karşılaşınca derhal polisi aradı.

Olay yeri ekiplerinin eve gelmesiyle, olayın vahşeti ve korkunç yüzü meydana çıktı.Annesiyle tartıştıktan sonra, annesini katleden zanlının özel olarak keser temin ettiği ve olay anında kullandığı meydana çıktı. Bir gün önce de annesiyle tartışan zanlı Güler önceki günde yine annesiyle tartıştıktan sonra evdeki odaya kaçınca ilk darbe arkasından keserle kafasına geldi.Ardından ard arda keserin keskin yüzüyle annesine arkadan ve yüzünden defalarca vurduğu bilgisine ulaşıldı.Kanlar içinde odanın içine yığılan anneden öfkesini alamayan cani evlat daha sonra da eline geçirdiği bıçakla annesini boynundan kesti.

Annesinin öldüğünü anlayınca aynı odanın içinde oturan hayırsız evlat makbulün kanlarıyla üstü başı kanla yıkanmış gibi oldu.

Babasının ihbarı üzerine polis tarafından gözlem altına alınan K.İ Güler (35) ilk ifadesinde annesi tarafından ötelendiğini, bu yüzden annesiyle tartıştığını söylese de daha sonraki süren sorgularında sakinliğini hiç kaybetmeden; “ Olayı hatırlamıyorum, bilmiyorum sinirlendim heralde şeklinde değişik ifadeler verdiği öğrenildi.”

Düm öğleden sonra Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin tamamlanması üzerine mahkemeye çıkarılan Güler tutuklanarak Çanakkale Cezaevine gönderildi.

Savcılık evdeki odaların çok kötü kanlar içinde olması üzerine babayı evden uzaklaştırarak, bir otele yerleştirdi ve giriş – çıkışı yasaklayan bant çekti. Haber : Recep YÜZÜAK