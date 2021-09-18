TURAN: “BALIKÇILIK SEKTÖRÜNÜ DAHA GÜÇLÜ BİR HALE GETİRECEĞİZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Merkez Su Ürünleri Kooperatifi yönetimi ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Turan şöyle konuştu: “Çanakkale’miz özellikle 671 km’lik sahil şeridine sahip olmasıyla, geniş av sahaları ile birlikte avcılık çeşitliliği bakımından ülkemizin bu alanda en önde gelen şehirleri arasında yer almaktadır. Şehrimizin kalkınması ve refahı için çok önemli bir sektör olan balıkçılık sektörü ilk kez 2003 yılında, AK Parti döneminde destekleme kapsamına alındı. Yapılan destekler sayesinde balıkçılık ve su ürünleri üretimi ve ihracatı önemli bir noktaya geldi. Yakın zamanda Çanakkale göletlerine 400 bin yavru balık da bırakıldı. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte bu önemli sektörün paydaşlarıyla sık sık bir araya gelip talepleri ve sorunlarını konuşmaya, çözüm için hareket etmeye gayret ediyoruz. Çanakkale Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı seçilen Ersen Duman ve değerli kooperatif üyeleriyle bir araya gelerek balıkçılık hem hayırlı olsun temennisinde bulunduk hem de sektörünün sorunlarını ve taleplerini konuştuk. Tüm balıkçılarımıza bir kez daha verimli bir av sezonu diliyoruz.”