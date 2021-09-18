Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 1.Oturumu Yapıldı

GELİBOLU MARATONU 26 EYLÜL’DE

GTP Turizmin katkıları ile 2015 yılında hayata geçirilen Gelibolu Maratonu 2 yıl aradan sonra 26 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. GTP Turizmin katkıları ile 2015 yılında hayata geçirilen Gelibolu Maratonu 2 yıl aradan sonra 26 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Çanakkale’nin tanıtımı ve turizmi için önemli bir organizasyon haline gelen Gelibolu Maratonu kısa sürede Türkiye’nin en önemli 3 koşusundan biri haline gelirken Dünyanın da en önde gelen tematik parkuruna sahip maratonlarından birisi olarak görülüyordu.

Sponsorluk ve pandemi gibi sebeplerle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen Gelibolu Maratonu için kayıtlar başladı. Kurumsal ve bireysel olarak katılmak isteyenler için başvurular www.gelibolumaratonu.com internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Haber: Ali GEZER