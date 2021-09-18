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ÇAKMAK TRIAHTLE DÜNYA 3.SÜNÜ ÖDÜLLENDİRDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Triahtle Dünya 3.cüsü sporcusu Abdullah Yıldırım Gelibolu Ticaret Odası Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak’ı ziyaret ettiler. Çakmak sporcu Abdullah Yıldırım’ı başarısından dolayı ödüllendirdi
Almanya’da yapılan Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nın triathle etabında yarışan sporculardan Abdullah Yıldırım dünya üçüncüsü olmuştu..
Haber:Caner AKŞİT

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