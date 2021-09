GAZİLERİMİZ ANILDI

19 Eylül Gaziler Günü programı lçemiz 2.Kolordu Karargah binası önünde Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesi ve 2.Kolordu Komutanlığı’nın Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi Aslan Gani yaptı.Gani konuşmasında; “ En büyük gazi, bu ünvanı 19 Eylül 1922 tarihinde TBMM ‘nin kararı ile alan vatanın kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

“Türk Milleti” tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir.Tarihinde vatan uğruna çok savaşlar yapmış bir çok insanını şehit ve gazi olarak vermiş bir milletiz.

Bu millet Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra cennet vatanın topraklarını işgal eden, işgal güçlerine karşı Mustafa Kemal Atatürk önderliğine şerefli bir kurtuluş mücadelesi vermiş “Ya İstiklal Ya Ölüm” demiştir.

Dün olduğu gibi bugünde aziz ve yüce vatanın bölünmez bütünlüğüne, ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız.

Türk Halkının azim ve kararı her türlü zorluğu yenmeye Türkiye Cumhuriyetini sonuna kadar yaşatmaya muktedirdir.

Gaziler ve Gazilik makamı ile ilgili en güzel sözleri kendiside gazi olan Mustafa Kemal Atatürk söylemiştir.

“Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır.Çünkü kendi selametini, kendi saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti için feda edebilen evlatları çoktur.”diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri ile bitirdi.

Program Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi Seray Açar’ın şiir okumasıyla son buldu.

19 Eylül Gaziler günü anma programı saat 11:45 ‘te Gelibolu Şehitliği’nde devam etti.Şehitlikteki programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okundu.

Kaymakam Bekir Abacı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.Abacı konuşmasında; “19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e meraşel rütbesi ile gazilik ünvanının verildiği günün yıldönümünü “Gaziler Günü” olarak kutlamaktayız.Milletimiz tarihin her döneminde tüm zorluklara karşı bağımsız yaşamayı, bağımsızlığını kanı ve canı pahasına kurmayı ilke edinmiştir.Bu nedenle şehitlerimiz ve gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin milli birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleridir.

19 Eylül’ün vatanımızın her yerinde gaziler günü olarak kutlanması günümüzdeki yerleri her zaman farklı olan kahraman şehitlerimize cesaret timsali gazilerimize karşı vefa borcumuzu bir nebze de olsa sunma imkanı vermektedir.Vatanı canından aziz bilen bağımsızlığın korunması ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlnması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir milletin evlatları olarak gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerin gururlarına ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaşıyoruz.Şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal emanetine nesilden nesile yaşatılan bir ruh ve anlayışla sahip çıkarak çocuk ve gençlerimize daha güzel bir hayat daha mürebbet bir ülke bırakmak için milletçe sarsılmaz bir irade ile çalışmaya devam edeğiz. Bu duygu ve düşüncelerle gaziler gününü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlertimizi edebiyete intikal eden gazilerimizi rahmet,şükranla anıyor.Hayatta olan gazilerimize minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ardından program Gazi Süleyman Paşa Cami hocası Mustafa Oğuz’un şehitlerimize Yasin okumasıyla devam etti.

Duaların ardından şehitlerin kabirlerine kırmızı gül sunumunun ardından Gelibolu Şehitliği’ndeki program son buldu.

Gazileri anma programı ilçemizdeki gazi ve ailelerine yemek ikramı ile son landı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN