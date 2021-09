CHP İlçeBaşkanı Parlak’ın Gaziler Günü Mesajı

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak Gaziler günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.Parlak mesajında; “Türk Ulusu’na gurur veren, her zaman övünülecek eşsiz destan ve zaferlerle dolu tarihine adlarını yazdıran gazilerimiz, Türk Ulusu’nun tarih boyunca ödün vermediği bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun bir yaşam ilkesi olduğunun en değerli simgelerindendir.

Güzel yurdumuz üzerinde Atatürk öncülüğünde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Ölümsüz Önderimiz başta olmak üzere, yurdu için canını ortaya koymaktan çekinmeyen tüm kahramanlarımızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin bugünkü kuşaklara armağanı ve emanetidir.

Bağımsızlık mücadelemizin ve Kurtuluş Savaşı’nın Baş Komutanı Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” ünvanının verilişinin 99. yıldönümü. Onu ve bu vatan uğruna gazi olmuş tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle andığımız 19 Eylül’ün gururunu yaşıyoruz.

Bu anlamlı günün, ulusumuzca, yurdumuzun her yerinde “Gaziler Günü” olarak anılması, bizlere büyük kahramanlara karşı olan vefa borcu ve şükranlarımızı bir nebze de olsa sunma olanağı tanımıştır.

Gazilerimiz, yüce Türk Ulusu’nun mensubu olmanın verdiği gurur ve güvenle, ülkelerine hizmet etmişler, yurtseverlikleriyle örnek olmuşlardır. Türk Ulusu, şehit ve gazilerini her zaman en yüce duygularla anımsamakta, onlara sonsuz sevgi ve saygı duymaktadır.

99 yıl önce Mehmetçik’in canıyla kurtardığı bu vatanın kahraman evlatları bugün terör lanetinin namertçe kurduğu tuzaklarla, pusularla şehit edilmekte, gazi olmaktadır. 99 yıl önce olduğu gibi kahramanca vatanını korumak için canını veren şehitlerimize ve gazilerimize her gün bir yenisi ekleniyor. Şehitlerimizi minnetle andığımız, gazilerimizi şükranla kucakladığımız bu günde halkımızın birlik ve beraberliği ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinde ilerleyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşayacağını kararlılıkla bir kez daha vurguluyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, kurtuluş savaşında, yurt içinde ve yurt dışında savaşmış, terörle mücadelede görev almış tüm şehitlerimizi saygıyla gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”ifadelerinde bulundu. Haber: Caner AKŞİT