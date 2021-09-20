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CHP İlçe Örgütünden Ahillik Haftası Kutlaması

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim kurulu üyeleri Ahillik Haftası dolayısıyla Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant’a ziyarette bulundular.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “ahilik haftası dolayısıyla #chpgelibolu ilçe yönetimi olarak esnaf ve sanatkarlar odasına ziyarette bulunduk. Oda başkanımız Ahmet Nalbant ve yönetim kuruluna göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.”ifadelerinde bulundu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN 

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