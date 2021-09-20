CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim kurulu üyeleri Ahillik Haftası dolayısıyla Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant’a ziyarette bulundular.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “ahilik haftası dolayısıyla #chpgelibolu ilçe yönetimi olarak esnaf ve sanatkarlar odasına ziyarette bulunduk. Oda başkanımız Ahmet Nalbant ve yönetim kuruluna göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.”ifadelerinde bulundu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
CHP İlçe Örgütünden Ahillik Haftası Kutlaması
CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim kurulu üyeleri Ahillik Haftası dolayısıyla Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant’a ziyarette bulundular.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “ahilik haftası dolayısıyla #chpgelibolu ilçe yönetimi olarak esnaf ve sanatkarlar odasına ziyarette bulunduk. Oda başkanımız Ahmet Nalbant ve yönetim kuruluna göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.”ifadelerinde bulundu.