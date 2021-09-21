Özacar’ın Daveti Buzları Eritti

Belediye Başkanının davetine giden Çanakkale Ak Parti Milletvekili ve Grupbaşkanvekili Bülent Turan, Vali İlhami Aktaş, Kaymakam Bekir Abacı, Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ile GESTAŞ Yetkilileri ve Özel İdare Genel Sekreteri, Vali Yardımcısı Abdullah Köklü’nün ziyaretinden başkan Özacar memnun oldu.

Bir süre kendileriyle görüşen Özacar, bu menuniyetini Milletvekili Bülent Tuan’a ziyaretinin anısına verdği üzerinde Gelibolu’nun resmi bulunan porselen bir tabakla pekiştirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar “ sayın milletvekilimizin, sayın valimizin, vali yardımcımızın, ilçe başkanı ve GESTAŞ Yetkililerinin ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, biz burada hizmet erleriyiz kurumlarımızın iş birliği ve yardımlaşmaları halkımıza himettir bugün sayın vekilimizin ve beraberindeki bürokratlarımızın belediyemizi ziyaretleri bizi onurlandırmıştır.Kendilerine teşekkür ediyorum.”dedi.

Haber: Recep YÜZÜAK