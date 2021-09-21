ÇAN DEVLET HASTANESİ YENİ HİZMET BİNASI HASTA KABULÜNE BAŞLADI

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çan Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasının hasta kabulüne başladığını söyledi.“Çanakkale’mizdeki kamu kurumlarını yenilemeye, sağlık hizmetinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diyen Turan, “Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Sağlık yatırımlarımızın faydası hiç kuşkusuz salgın döneminde daha net görüldü.” şeklinde konuştu.

Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Dün itibarıyla Çan Devlet Hastanemizin yeni hizmet binası, hasta kabulüne başladı. Hastane, 6 kattan oluşan 100 yataklı binada arttırılabilir kapasite ile 144 yataklı olacak şekilde sağlık hizmeti verilebilecek. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan yatırımın kapalı alanı 23 bin m². Çan’ımıza, tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”Çan Devlet Hastanesi, 34 adet poliklinik odası, 4 ameliyat salonu, 12 yoğun bakım yatağı, 18 yatak kapasiteli hemodiyaliz ünitesi, 20 Box‘lı fizik tedavi ünitesi, 12 tane müşahede yatağı vb. birçok bölüme sahip, röntgen, tomografi, diş röntgen gibi görüntüleme tetkiklerinin yapılacağı gibi modern, donanımlı bir hastane. Ayrıca binada kapalı, yarı açık ve açık olmak üzere 200 araç kapasiteli 3 tane otopark mevcut.