ÇANAKKALE TRUVA TURİZM’DEN DUYURU

Çanakkale Truva Turizm yaptığı açıklamada;”“Sayın yolcularımızın dikkatine Sağlık Bakanlığının almış olduğu covid 19 önlemleri kapsamında otobüs ile yolculuk yapacak kişilere iki doz aşı zorunluluğu getirilmiş olup, 18 Yaş altına bu zorunluluk yoktur. Tek doz aşı olan yolculuk yapacaklardan PCR testi istenmektedir. Otogar cıkışlarında ve yol kontrol noktalarında kurallara uymayan yolcularımıza ve firmamıza cezai işlem uygulanacaktır Çanakkale Truva Turizm olarak yolcularımızın sağlığını düşünerek bütün bu kurallara uyuyoruz. Son gözlemlerimize göre rakip firmalar bu kurallara uymamaktadır. Yolcularının sağlıklıgını riske atmaktadır,sayın yolcularımızın dikkatine. Teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.” İfadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER