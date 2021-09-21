Çağdaş Yaşam Derneği Bolayır’a Kültür Gezisi Düzenledi

İlçemize bağlı Bolayır köyüne, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gelibolu Şubesi tarafından kültür gezisi düzenlendi.

Bolayır 57. Alay Yürüyüşü Komitesi Başkanı ve Çanakkale Muharebeleri Araştırmacısı Hikmet SelimÇYDD Gelibolu Şubesi konuklarına Bolayırdaki tarihi yerler ile ilgili bilgi verdi.

Selim açıklamasında; “Tarihi Bolayır hamamı 1. Murat’ın lalası Şahin Bey tarafından 1367 yılında yaptırılmış ve geçtiğimiz yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ettirildi ve Mayıs 2021 tarihinde açıldı .

Bu tarihi hamam Bolayır Muhtarlığı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralandı ve

57. Alay kültür akademisi olarak açıldı .

Hamamın içinde 5.000 kitaplık kütüphane , Çanakkale Savaşları mini müzesi , Etnoğrafya müzesi ve hamam bölümü yer almaktadır .

Bu tarihi hamamı ve Gazi Süleyman paşa türbesi ile Namık Kemal’in mezarını 57. alay yürüyüşü Komitesi başkanı ve Çanakkale muharebelerini gezdik. Bolayır’ın tarihini , Arkaik Dönem,Bizans,Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki yeri ve önemi ile Bolayır’ın Çanakkale Savaşlarındaki yeri anlatımını dinleyen ÇYDD konukları ;“Bolayır’a ve 57.Alayın hatırasına sahip çıkan Hikmet Selim’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz

Ayrıca Bolayır gezisi otobüsünü bize ücretsiz tahsis eden Gelibolu Şöförler Odası Başkanlığına ve bizi Bolayır’a götüren İlker Kahraman kardeşimize de teşekkür ederiz”ifadelerinde bulundular.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN