NEDEN 8NCİ SAYFAYI 1NCİ SAYFADAN YAYINLADIK..?

Bize gönderilen dünkü renkli maraton duyurusunun 8.sayfadan yayınlanmasını istenmesine rağmen bu ilanı tabiri yerindeyse kafadan en önden verdik.

Ama uç kenarına da küçük bir 8 koyduk o kadar anlamlı o kadar muhteşem bir anlam ifade eden sloganla takdim edilmiş ki, tüylerim diken diken oldu bu savaşlarla ilgili olarak yazdığım üç kitapta defalarca dile getirmeye çalıştığım gibi Gelibolu Savaşları;

“ Pes etmeyenlerin savşıydı.!”

Biz onların izinden giderek Kurtuluş Savaşı’nı yaptık ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk.

Gözlerimizi yaşartan bir buluştu maratonun sloganı bunu hazırlayan Gelibolu Alan Başkanlığını kutluyorum.

İşte bu nedenle 8 den değil bu duyuru ilanını kafadan koymayı onayladım.

Hepinize sevgiler, saygılar değerli okurlarım…Recep YÜZÜAK