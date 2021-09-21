Bize gönderilen dünkü renkli maraton duyurusunun 8.sayfadan yayınlanmasını istenmesine rağmen bu ilanı tabiri yerindeyse kafadan en önden verdik.
Ama uç kenarına da küçük bir 8 koyduk o kadar anlamlı o kadar muhteşem bir anlam ifade eden sloganla takdim edilmiş ki, tüylerim diken diken oldu bu savaşlarla ilgili olarak yazdığım üç kitapta defalarca dile getirmeye çalıştığım gibi Gelibolu Savaşları;
“ Pes etmeyenlerin savşıydı.!”
Biz onların izinden giderek Kurtuluş Savaşı’nı yaptık ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk.
Gözlerimizi yaşartan bir buluştu maratonun sloganı bunu hazırlayan Gelibolu Alan Başkanlığını kutluyorum.
İşte bu nedenle 8 den değil bu duyuru ilanını kafadan koymayı onayladım.
Hepinize sevgiler, saygılar değerli okurlarım…Recep YÜZÜAK
NEDEN 8NCİ SAYFAYI 1NCİ SAYFADAN YAYINLADIK..?
Bize gönderilen dünkü renkli maraton duyurusunun 8.sayfadan yayınlanmasını istenmesine rağmen bu ilanı tabiri yerindeyse kafadan en önden verdik.