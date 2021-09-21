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NEDEN 8NCİ SAYFAYI 1NCİ SAYFADAN YAYINLADIK..?

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bize gönderilen dünkü renkli maraton duyurusunun 8.sayfadan yayınlanmasını istenmesine rağmen bu ilanı tabiri yerindeyse kafadan en önden verdik.
Ama uç kenarına da küçük bir 8 koyduk o kadar anlamlı o kadar muhteşem bir anlam ifade eden sloganla takdim edilmiş ki, tüylerim diken diken oldu bu savaşlarla ilgili olarak yazdığım üç kitapta defalarca dile getirmeye çalıştığım gibi Gelibolu Savaşları;
“ Pes etmeyenlerin savşıydı.!”
Biz onların izinden giderek Kurtuluş Savaşı’nı yaptık ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk.
Gözlerimizi yaşartan bir buluştu maratonun sloganı bunu hazırlayan Gelibolu Alan Başkanlığını kutluyorum.
İşte bu nedenle 8 den değil bu duyuru ilanını kafadan koymayı onayladım.
Hepinize sevgiler, saygılar değerli okurlarım…Recep YÜZÜAK

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