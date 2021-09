SAROS’DAKİ AÇILACAK SU ALTI PARKI AVRUPA’DA HEYECAN YARATTI

Saros Körfezi’nde Anafartalar ve Arıburnu çevresindeki savaşlarda batan onlarca İngiliz ve Fransız çıkarma ve yük gemileri ile bazı savaş gemilerinin de bulunduğu batıklar turizme açılıyor.

Çanakkale Dalış Merkezi ve Su Altı Parkı’nın Saros Körfezi’nde açılacağı haberleri Amerika ve Avrupa basınında büyük puntolarla haber oldu.

Haberin NewYork Times gazetesindeki haberini Dünyanın bir çok basın kuruluşları geçti.Bu haberi size İngilizce olarak da yayınlıyoruz.

In Turkey, a Watery Grave Becomes a Park

Off the Gallipoli Peninsula, the remains of some two dozen British, French and Australian ships — World War I relics — are memorialized in an undersea park formed during the pandemic.

Türkiye’de Sulu Bir Mezar Park Olur

Gelibolu Yarımadası açıklarında, yaklaşık iki düzine İngiliz, Fransız ve Avustralya gemisinin kalıntıları – Birinci Dünya Savaşı kalıntıları – pandemi sırasında oluşturulan bir denizaltı parkında anılıyor.

Haber: Recep YÜZÜAK