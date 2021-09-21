CHP MİLLETVEKİLİ ERKEK’TEN BAŞKANA ZİYARET

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, dün belediye Başkanı Mustafa Özacar’ı ziyaret ederek belediye başkanının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Erkek yaptığı görüşmenin ardından Özacar’ın çalışmalarından memnuniyetini belirterek veda etti.

Haber: Caner AKŞİT