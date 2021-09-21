GÜNCEL HABERLER 

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ÇANAKKALE’YE GELİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bir dizi programlar dolayısıyla 21 Eylül 2021 Salı günü Çanakkale’ye geleceğini kamuoyuna duyurdu.

Turan, “Daha önce ifade ettiğimiz gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla ve gençlerimizle birlikte Salı günü 1915 Çanakkale Köprüsü’nden, kedi yolundan yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçeceğiz. Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü Simgelerin Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya yeni bir geçiş güzergahı olacak. Asırlık hayaldi, sona yaklaşıldı. Çanakkale’mizin, Türkiye’mizin hatta dünyanın en önemli sembollerinden biri olacak. Ortak gururumuz Köprümüzün yakın zamanda hizmete girecek olmasından dolayı heyecanlıyız.” dedi.

Bunları da sevebilirsiniz

BOLAYIR GENÇLİKSPOR’DAN ÖZACAR’A ZİYARET

buyukzafer 0

Sıcaklar zeytini kötü vurdu

buyukzafer 0

2.Kolordu Bölge Bandosunun Kurtuluş Konser

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.