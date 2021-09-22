Haydi Gelibolu Ahmet Alp Bebek için şimdi sıra sende!

Gelibolu Belediyesi öncülüğünde Bigalı SMA Tip1 hastası Ahmet Alp bebek için 26 Eylül 2021 tarihinde 26 Kasım Atatürk Parkı’nda Çocuk Şenliği gerçekleştiriyor. Gelibolu Sanat Derneği ve Gelibolu Amerikan Kültür Koleji’nin ortaklaşa düzenlediği şenlikte çocuklar için eğlenceli yarışmalar, animasyonlar ve sürprizler yer alacak. Aynı zamanda Trakya Bölgesi ve Balkanlar Tiyatrolar Birliği’nin de destek vereceği etkinlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirirken Ahmet Alp bebek için omuz omuza verilerek bir umut meşalesi yakmak hedefleniyor Gelibolu Belediyesi “Sizleri el ele vermenin ve bir bebeğe umut olmanın, hayat olmanın gücünü önemini hep birlikte göstermeye davet ediyoruz!”mesajını verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN