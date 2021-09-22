45 Kiloluk Dev Kabak Dikkat Çekti

İlçemizde yaşayan Şaban Kır, bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri pazar yerinde satıyor. Bu yıl yetiştirdiği sebzeler arasındaki kabaklardan biri 45 kiloluk ağırlığa ulaştı.

Yetiştirdiği kabağı dün salı pazarı tezgahında sergileyen Kır, gören herkesin şaşırdığını belirterek, Kendi bahçemde yetiştirdim. Süper bir kabak. Bunun tatlısı çok meşhurdur. Fakat şu anda üzüm bol olduğu için tatlı gitmiyor. Vatandaşın alım gücü de yok. Şu anda satamıyoruz, bekletiyoruz. İlk defa böyle bir kabak çıktı bahçemden. Kabağın kilosu 3 lira, bu 45 kilo ağırlığında, 135 lira yapıyor. Görenler hep ‘maşallah’ diyor. Herkes fotoğrafını çekiyor, hayran kalıyor. Bütün olarak satılmadığı için bunu parçalayıp öyle satacağız dedi.Pazarı gezenler ise ilk kez bu büyüklükte bir kabak gördüklerini dile getirdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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