YAPILANDIRMA İÇİN SON GÜNLER FIRSATI KAÇIRMAYIN!

Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hilmi Ercan, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırması için başvurular 30.09.2021 tarihinde sona ereceğini belirterek bir açıklama yaptı.SGK İl Müdürü Hilmi Ercan açıklamasında; “Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırması için başvurular 30.09.2021 tarihinde sona erecektir. Vatandaşlarımız yapılandırma başvurularını bu tarihe kadar e-Sigorta ve e-Devlet kapısı üzerinden ya da şahsen veya posta yoluyla bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine yapabileceklerdir.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenecek ve 6, 9, 12, 18 eşit taksit ile ödenebilecektir. İlk taksitin son ödeme günü olan

30 Kasım 2021 tarihine kadar peşin ödeme yapıldığı taktirde ise hesaplanan Yİ-ÜFE’nin de %90’ı silinecektir.

Yapılandırmadan yararlanan işverenlerimiz, Bağ-kur sigortalıları ve prim ödeme yükümlüsü olan sigortalılarımız için birçok avantaj bulunmaktadır. Yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilmektedir. Daha önce tatbik edilmiş olan hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılabilecektir.

Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla işverenlerimiz sigorta primi teşviklerinden yararlanabilecek;Bağ-Kur sigortalılarımız da indirimli prim ödeme imkanına sahip olacaktır.

Daha önce borçları nedeniyle durdurulmuş hizmet süreleri olan BAĞ-KUR sigortalılarımız emeklilik şartlarını sağlamaları halinde ihya sürelerine ilişkin prim borçlarını indirimli olarak Kurumumuzla protokol imzalamış olan bankalar vasıtasıyla ödeyerek emekli olabileceklerdir.

Bu nedenle yapılandırmanın son başvuru süresinin kaçırılmaması büyük önem taşıdığını bir kez daha hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi