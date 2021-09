Bakan Karaismailoğlu Çanakkale 1915 Köprüsü’nün Anadolu Kulesinde Açıklamalarda Bulundu

Denizlerdeki genel kirliliğin önüne geçmek ve ihtiyaç halinde müsilajla mücadele etmek amacıyla Garanti BBVA ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle “Mavi Nefes Projesi” hayata geçirildi.Denizlerdeki genel kirliliğin önüne geçmek ve ihtiyaç halinde müsilajla mücadele etmek amacıyla Garanti BBVA ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle “Mavi Nefes Projesi” hayata geçirildi.Projenin tanıtımı için Ortaköy Feriye’de düzenlenen basın toplantısında konuşan TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nda yer alan TURMEPA’nın Mavi Nefes Projesi’ni Garanti BBVA ile hayata geçirdiğini söyledi.

Kaptanoğlu, “Mavi bir gelecek, yeşil yarınlar için hem denizden hem de karadan mücadelemiz sürecek. Üç yılı kapsayacak bu projede iki deniz süpürgemizle İstanbul Boğazı’na takılan katı atıkları toplayacağız, deniz yüzeyinde oluşan kirliliğin giderilmesine katkı sağlayacağız. İki deniz süpürgemizle yılda en az 100 ton atığı İstanbul Boğazı yüzeyinden toplamayı hedefliyoruz.” dedi.Deniz süpürgelerinin birinin bugün çalışmaya başladığını, diğerinin Marmaris’te kullanıldığını anlatan Kaptanoğlu, “Yangın sadece karadaki yaşamı değil denizleri de etkiliyor. Her yağmur sonrası ormanın tüm külü ve yangın atıkları denizlere ulaşıyor. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına destek vererek Garanti BBVA ile deniz süpürgemizle bölgede çalışıyoruz. Marmara’da da ihtiyaç duyulduğunda kurulun belirleyeceği bölgelerde yardım çalışmalarına hizmet edecek.” bilgisini verdi.”Eğitimlerle 3 yılda Marmara’yı çevreleyen 7 ilimize uzanmayı hedefliyoruz”Bu projenin ikinci ve önemli ayağı olan eğitim için kolları sıvadıklarına dikkati çeken Kaptanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:”Eğitim bizim her zaman önceliğimiz. Çünkü sürdürülebilir yaşam biçimi kurarak geleceği asıl şekillendirecek olan çocuklarımız. Mavi Nefes Projesi, Marmara için çok önemli çünkü bu bölgede 25 milyon insan yaşıyor. Mavi Nefes Projesi’yle gerçekleştireceğimiz eğitimlerle 3 yılda Marmara’yı çevreleyen 7 ilimize uzanmayı hedefliyoruz. Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Balıkesir ve tabii ki İstanbul. Salgın koşullarında geçtiğimiz 2 yılda hayatımızın bir gerçeği haline gelen dijital eğitim konusunda dernek olarak çok hızlı yol aldık. Mavi Nefes Eğitim Projesi kapsamında çevrim içi eğitimlerle 60 bin ortaöğretim öğrencisine ve 4 bin öğretmene ulaşmayı hedefliyoruz.”Proje kapsamında sadece çevrim içi eğitimlerin verilmediğine değinen Kaptanoğlu,

“7 ilde bizzat bölge halkına dokunmak da bu projenin önemli bir parçası. İlk defa Mavi Nefes Eğitim Otobüsümüz yola çıkıyor. Bu yıl sırasıyla Kocaeli, İstanbul Anadolu Yakası ve Bursa’da olacağız. Gelecek sene Tekirdağ, İstanbul Avrupa Yakası ve Çanakkale ve 3. yılımızda da Yalova ve Balıkesir’e uzanacağız. Her ilimizde birer hafta, İstanbul’da ise ikişer hafta Mavi Nefes Otobüsümüz şehirlerin önemli merkezlerinde halkımızla buluşacak.” ifadelerini kullandı.”Sürdürülebilir kalkınmaya 51 milyar TL’yi aşan kaynakla katkı sağladık”Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ da 15 yıldan uzun süredir sürdürülebilir kalkınma, iklim krizi ve eşitsizliklerle mücadele için inisiyatifler aldıklarını vurguladı. Bu yaklaşımı, gerek ürün ve hizmetlerde gerekse doğrudan çevrenin korunmasına yönelik atılan adımlarda her vesileyle ortaya koyduklarını ifade eden Baştuğ, şöyle konuştu:”Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerle bugüne kadar sürdürülebilir kalkınmaya 51 milyar TL’yi aşan kaynakla katkı sağladık. Sürdürülebilirlik politikamız ve iklim kriziyle mücadele kapsamında çevreye olan etkimizi yönetmek bizim kırmızı çizgimiz. İklim krizinin etkilerini çok çeşitli alanlarda deneyimliyoruz, geçtiğimiz aylarda da bir yansımasını maalesef denizlerimizde gördük. Doğa bu kez farklı bir şekilde alarm verdi ve deniz ekosisteminde yaşayan binlerce canlı türünü etkileyen müsilaj sorunu kendini çok güçlü bir şekilde gösterdi. Bu nedenle TURMEPA’yla denizlerimizin temizlenmesi ama daha da önemlisi deniz temizliği konusunda gelecek nesillerin eğitilmesi ve farkındalığın artırılması için bir yola çıktık, Mavi Nefes Projesi’ni hayata geçiriyoruz.”Konuşmaların ardından deniz süpürgesi İstanbul Boğazı’nda katı atıkları toplamak için yola çıktı.