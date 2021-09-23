TURAN’DAN BİR MÜJDE DAHA: “GELİBOLU’MUZDA 10 HEKİMİMİZ 10 GÜN İÇİNDE BAŞLIYOR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ açılış törenine katıldı.

“Gelibolu, tarihin yeniden yazıldığı, aziz şehitlerimizin hatıralarına ev sahipliği yapan bir şehir.” diyen Turan, Gelibolu’ya çok güzel bir müjdemiz var. Geçen hafta 10 pratisyen hekimin ataması yapıldı. Bu hekimlerimiz 10 gün içerisinde Gelibolu’muzda hizmet vermeye başlayacak.” dedi.

Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Gelibolu’muz çok kıymetli sağlık hizmetleri imkanına sahip olmasıyla beraber iki ayrı hastane olmasından kaynaklı bazı sorunlarımız var. Doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm ilgililerimizin hizmet vermesinde iki hastanenin olması Gelibolu’muzu ayrıca yoruyor. Değerli arkadaşlar hiç kendinizi yormayın biz işimizi biliyoruz. Gelibolu’ya hastane lazımsa zamanı geldiğinde yaparız. Hiç sorun değil, nasıl ki geçen hafta kimsenin haberi yokken 10 hekim arkadaşımızın göreve atanması kararı alınmışsa, nasıl ki bugün 112’nin ve aynı şekilde toplum sağlığı merkezimizin açılışını yapıyorsak, nasıl ki ihtiyacı olan tüm ilçelerimize eğitim, sağlık,ulaşım gibi tüm alanlarda çalışmalarımız devam ediyorsa; Bakanlığımızla ve İl Sağlık Müdürlüğümüzle bu konuda diyalog halindeyiz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte memleketimize hizmetleri ve yatırımları getirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Doğal gazda, iskelede, okullarda, havuzda ve birçok konuda talep edilmesinden hemen sonra bu adımları atmışsak Gelibolu’ya hizmet ve yatırım için adım atmaktan çekinmeyiz.” şeklinde konuştu.