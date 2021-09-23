GÜNCEL HABERLER 

ÇEVRECİ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi Çevreci Projesi’ni kendi tesislerinden başlattı.
Destek Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince;
Gelibolu Belediyesi’ne ait Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren AKM, Vedat Namık Uraz Halk Bahçesi ve 26 Kasım Atatürk Parkı’na güneş enerjili paneller konularak, vatandaşların telefon tablet gibi elektronik aletlerini ücretsiz şarj edebilecek noktalar oluşturuldu.
Haber:Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

Bolayır’da Parke Taş Çalışmaları Devam Ediyor

buyukzafer 0

GELİBOLU HALK EĞİTİM MERKEZİ’ NDEN DUYURU

buyukzafer 0

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Sürücü’den DoğalGaz Açıklaması

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.