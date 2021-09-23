ÇEVRECİ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Gelibolu Belediyesi Çevreci Projesi’ni kendi tesislerinden başlattı.

Destek Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince;

Gelibolu Belediyesi’ne ait Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren AKM, Vedat Namık Uraz Halk Bahçesi ve 26 Kasım Atatürk Parkı’na güneş enerjili paneller konularak, vatandaşların telefon tablet gibi elektronik aletlerini ücretsiz şarj edebilecek noktalar oluşturuldu.

Haber:Caner AKŞİT