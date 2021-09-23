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1915 GELİBOLU KİTAP KAHVE FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR ÇOCUKLAR İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri destek Programı 2020-1 kapsamında Mutlu Kadın Mutlu Toplum Derneği tarafından yürütülen “1915 Gelibolu Kitap Kahve” faaliyetleri kapsamında ingilizce konuşma kulübü Fadime Ergün Koordinatörlüğünde her hafta Pazartesi 19:00 da devam ediyor. Programda çocukların psiko-sosyal gelişimlerine yönelik ingilizce oyun etkinlikleri de düzenleniyor.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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