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MUHTARLAR VE KAYMAKAM ABACI TANIŞMA YEMEĞİNDE BİRARAYA GELDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı köy muhtarlarıyla bir araya tanışma yemeğinde bir araya geldi.Tanışma toplantısında köy muhtarları kendilerini tanıttılar.Ardından kaymakam Abacı köy muhtarlarının sıkıntılarını ve sorunlarını dinledi.
Muhtarlar köylerdeki yol ve su sorunlarını Kaymakam Abacı’ya dile getirdiler.
Konuşmaların ve tanışmanın ardından toplantı sona erdi.
Tanışma toplantısına Kaymakam Bekir Abacı, Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ergül, köy muhtarları ve İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü katıldı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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