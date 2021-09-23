1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Vali İlhami Aktaş, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan ve hızla yapımı devam eden Mega Proje 1915 Çanakkale Köprüsü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

AK PARTİ Genel Başkanvekili Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Karayolları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir, Kaymakam Bekir Abacı, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirlerinin de bulunduğu 1915 Çanakkale Köprüsü incelemelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ve Vali İlhami Aktaş , köprü yetkililerinden projede gelinen son durum hakkında brifing aldılar.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu , 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında basın mensuplarını bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamanın ardından Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , Vali İlhami Aktaş, Ak Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindeki heyet, köprünün yapımında görevli çalışanların orta açıklıkta ve deniz üzerinde güvenli bir şekilde çalışabileceği kedi yolunda, 4 bin 608 metre yürüyerek Asya Kıtası’ndan Avrupa Kıtası’na geçerek tarihi anlara imza attılar.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022’de yapılacak ve Çanakkale Boğazı artık araç ile 6 dakika gibi kısa sürede geçilecek. Haber: Ali GEZER