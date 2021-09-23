Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, Gençlik Kolları Başkanı Fırat Doğan Yıldız, Kadın Kolları Başkanı Aytaç Boyacı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mülki İdari Amirler Kararnamesi ile ilçemize atanan Kaymakam Bekir Abacı’yı makamında ziyaret ettiler.
Ak Parti İlçe Teşkilatı Kaymakamı Abacı’ya yeni görevinde başarılar dilediler.
AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINDAN KAYMAKAM ABACI’YA ZİYARET
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü, Gençlik Kolları Başkanı Fırat Doğan Yıldız, Kadın Kolları Başkanı Aytaç Boyacı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mülki İdari Amirler Kararnamesi ile ilçemize atanan Kaymakam Bekir Abacı’yı makamında ziyaret ettiler.