ÖĞRENCİ SERVİS TAŞIMACILIĞI ÜCRET TARİFESİ AÇIKLANDI

Çanakkale Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı için belirlediği Öğrenci Servis Taşımacılığı ücret tarifesi açıklandı.

Belirtilen fiyatlara göre ulaşımın cinsine göre fiyatlarda değişiklik gösteriyor.

Tek servis: 230,00 tl, sabah- akşam 270,00, sabah, öğle, akşam 320,00 tl etüte kalırsa 50.00 tlşeklinde ödeme yapılacaktır.Kardeş indirimi ise yüzde 10 şeklinde belirlendi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN