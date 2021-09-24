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ÖĞRENCİ SERVİS TAŞIMACILIĞI ÜCRET TARİFESİ AÇIKLANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı için belirlediği Öğrenci Servis Taşımacılığı ücret tarifesi açıklandı.
Belirtilen fiyatlara göre ulaşımın cinsine göre fiyatlarda değişiklik gösteriyor.
Tek servis: 230,00 tl, sabah- akşam 270,00, sabah, öğle, akşam 320,00 tl etüte kalırsa 50.00 tlşeklinde ödeme yapılacaktır.Kardeş indirimi ise yüzde 10 şeklinde belirlendi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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