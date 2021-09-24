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MİLLİ SPORCUMUZDAN BÜYÜK BAŞARI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Triatlon Kulübü sporcusu Abdullah Yıldırım, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Avrupa Triathle Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Özacar’da Milli sporcumuzu tebrik etti.
Özacar, konuyla ilgili yapmış olduğu bilgilendirmede ve paylaşımda “Daha önce dünya üçüncüsü olan Gelibolu Triatlon Kulübü sporcusu Abdullah Yıldırım, Barcelona’da yapılan Avrupa Triathle Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak güzel şehrimizin, ülkemizin yine gurur kaynağı oldu. Göğsümüzü kabartan milli sporcumuzu bir kez daha yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Haber: Caner AKŞİT

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