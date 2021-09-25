SPOR& KİTAP KAHVE PROJESİ HAYATA GEÇİYOR GENÇLER SPORA YÖNLENİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri destek Programı 2020-1 kapsamında Gelibolu Umut İlmi Araştırmalar Derneği tarafından yürütülen “ Gelibolu gençlik merkezi spor kitap kahve projesi” faaliyetleri kapsamında çocuk ve gençlere yönelik kikc boks kursu açıldı. Kikc Boks kursu her hafta Çarşamba 16:00 da Mehmet Akif Ersoy Spor Salonunda devam edecek.Kurs ücretsiz olup kayıtlar devam etmektedir.

Bunun yanında projeyi kapsayanstep kursu da gençler tarafından tercih ediliyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri destek Programı 2020-1 kapsamında Mutlu Kadın Mutlu Toplum Derneği tarafından yürütülen 1915 Gelibolu Kitap Kahve” faaliyetleri kapsamında gençlere yönelik ücretsiz stepaerobik kursu da açıldı.

Kurs Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Uzmanı ve Step Aerobik Eğitmeni A.Reyhan Tekiroğlu tarafından verilecek.

Gelibolu 1915 Gençlik Merkezi Spor Kitap Kahve Projesi Sorumluları dernek yöneticileri, proje uygulama birimi , aileler ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN