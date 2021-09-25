GELİBOLU BELEDİYESİNDEN KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

Gelibolu Belediyesi kamuoyu bilgilendirmesinde bulundu. Açıklamada; “Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından sosyal medya platformlarında; karayolları kenarında satış yerleri ile ilgili Belediyemizin ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin haksız ithamlara maruz kaldığını görmekteyiz.Ana karayolu kenarında “İzinsiz Satış Yerleri Hakkında” Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü’nün 25.08.2021 tarih ve 538765 sayılı yazısına istinaden, ilgili yazıyı Gelibolu Kaymakamlığı 31.08.2021 tarih ve 3154 sayılı yazı ile kurumumuza tebliğ etmiş, tezgahların trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle acilen kaldırılması istenmiştir.

Bu yazışmalar doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de; yasal mevzuat çerçevesinde söz konusu seyyar sebze ve meyve satıcılarına, 10 (On) gün içerisinde tezgahlarını boşaltmaları için uyarıda bulunmuştur. Kamuoyunun bilgisine önemle sunarız. “ifadelerine yer verildi. Haber:Hilal GEZER