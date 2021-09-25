KADIN ESNAFLARA ESNAF SANATKARLAR ODASINDAN KREDİ DESTEĞİ

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant Kadın Esnaf ve Sanatkarlar için Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının kredi desteği vereceği açıklamarında bulundu.Nalbant açıklamasında; “ Kadın Esnaf ve Sanatkarlarımızın Dikkatine ;

Halk Bankasi araciligiyla,

Kadın Esnaf ve Sanatkarlarimiza özel kadin girisimcilerin finansmana erisimlerinin kolaylastirilmasi ve tesvik edilmesi amaciyla hazirlanan,

— işini kurmus kadin girisimciler icin 100 bin TL

— yeni is kuran ve isletme yasi 6 ayi gecmeyen kadin girisimciler icin 50 bin TL azami kredi limitli,

6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere,

azami 36 ay esit taksitli Kadin Girisimci kredisi verilmektedir.

Kampanyali bu krediden yararlanmak isteyen kadın üye esnaf ve sanatkarlarimiz HALK BANKASI subelerine bizzat basvurarak, detayli bilgiye ulaşabileceklerdir.”açıklamalarında bulundu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN