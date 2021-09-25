AYÇİÇEK ALIM FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Tekirdağ Tarım Kredi Bölge Birliği’nden aldığımız bilgiye göre Tekirdağ Tarım Kredi Bölge Birliği’ne bağlı Kooperatiflerin ayçiçek ürün alım avans fiyatı güncellendi.Alınan bilgiye göre;

40 yağ oranı için 5.150TL/ton,

45 yağ oranı için 5..525TL/ton,

50 yağ oranı için 5.900TL/ton,

olarak belirlenmiş olup, her birim yağ oranında 75TL/ton fiyat farkı yansıtılacak. Ürün alımları borca karşılık ve peşin olarak gerçekleştirilecek. Bu güne kadar ürün dökmüş ortaklar için de güncel fiyatlardan işlem yapılacak.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN