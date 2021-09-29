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Turan Biga’da Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun Açılışına Katıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga’da kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun açılışına katıldı.

“Çanakkale’miz gençlik ve spor alanındaki yatırımlarla bambaşka bir çehreye kavuşuyor.” diyen Turan, “Tarih, kültür, turizm, sanayi ve tarımda öncü olan güzel Çanakkale’mizi sporun da merkezlerinden biri haline getirmekte kararlıyız. Başta küçük köylerimiz olmak üzere, büyük köylerimizde ve merkeze doğru basketbol sahaları, halı sahalar gibi spor yatırımlarımız devam edecek.” dedi.
Biga’nın kadim tarihiyle, doğasıyla, sanayisiyle önemli bir merkez olduğunu ifade eden Turan, “Biga’mıza Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu gibi önemli bir yatırımı daha kazandırdık. Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz, 1260 m² kapalı alana sahip. Proje bedeli 4 milyon 700 bin TL. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 12,5×25 m yükseklik, 2 m derinliğinde. Havuz mahallinde yerden ısıtma mevcut. Ayrıca 299 m²’lik bir kafeye sahip. Bigalı hemşehrilerimize, gençlerimize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Haber Merkezi

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