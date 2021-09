Gelibolu’ya Öğrenci Yurdu (!)

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulu’nun 900 öğrencisine tek bir kişilik bile devlet yurdu yok.

Üç yıldır yaza yaza bıktım.KYK (Kredi Yurtlar Kurumunun) gıkı çıkmıyor 2 bin kişilik okul yapılıyorbarınacak yer olmadığı için 10 yıldır 700 – 800 kişi arası öğrenci okuyabiliyor.Bu yıl da yurt yapılmadığından yine hem okul mevcudu düşecek hem de birçok öğrenci ya da başka okullara geçmek için haklarını donduracaklar.

Neden? Biga’ya, Çan’a, Ayvacık, Ezine’ye yurt yapılır da Gelibolu’ya yapılmaz..?

Tarihinin çok büyük olmasından mı.?

Turizmde her yıl 35- 40 bin arası tursit ağırladığı için mi?Deniziyle, koylarıyla, Saros’u ile, okur yazar seviyesinin yüksek olduğu için mi?

Türklerin Avrupa’ya geçtiği, ilk ayak bastığı evliyalar kenti olduğu için mi olmaz.?

Bakın dün, Kaymakam sayın Abacı başkanlığında toplanan heyet toplantının sonunda neye karar vermiş biliyor musunuz.?

1- Yüksek okulun bahçesinde KYK’ya yurt yapmak üzere yer tahsis edilmesi için YÖK’e ve 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı yazılmasına bu her sene yazıldı.18 Mart ÇOMÜ Üniversitesi’ne bu yazılar hep gitti.

Şimdi yazı yazılacak, KYK planları arasına alacak.Koca yurdumda böyle kaç tane yurt beklerken bize sıra nasıl gelir.?

Eğer varsa Gelibolu’yu düşünen vede seven bir agamız ancak o zaman gelir..?

Bu iş için bizim sadece aslında Gelibolu adı bile yeter ama büyük agalarımız “EVET!” demezse bir 10 yıl daha bekleriz.

Belediye Başkanı Özacar bir çare arıyormuş, güzel de bir teklifte bulunmuş.Biraz geç kalmadık mı.?

15 gün kaldı okulun açılmasına peki bu iş şimdi nasıl olacak?, buna 15 günde imkan var mı.?

Haber: Caner AKŞİT