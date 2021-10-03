GELİBOLU’DAN YÜKSELEN BİR SES

3 Adım Müzik Etiketiyle Yayınlanan Ahtapot isimli Rap şarkısıyla gündeme oturan Murat Emir, konuğu olduğu Kaleninsesi adlı Web TV’de gazeteci Damla Yeltekin’in programında doruğa çıktı.Program boyunca sunucunun sorularına verdiği cevapları ile, sanatçı kişiliği yanında, doğa ve hayvan dostuda olduğunu gösteren Gelibolulu sanatçı Murat Emir, “bizim ticari kaygımız yok, o nedenle müzik, doğa ve sokak dostları aşkımız var” dedi.

Yaptığı mesaj içerikli Rap müziklerle gündem oluşturan Murat Emir, “rap müzik değildir, rap hayattır, sokaklardır, yaşamın ta kendisidir. Rap aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Bir dosta, bir arkadaşa mektup yazmak gibi bir şeydir. Ben iyi bir gözlemciyim. Doğayı ve hayvanları çok seviyorum. Bizim amacımız Çanakkale’de kalıp, sorunlarımızı ve güzelliklerimizi anlatmak istiyoruz. Bizim ticari bir kaygımız yok. O nedenle de buradayız. Müzik yapmak isteyen herkese kapımız açık. Son olarak, değişimin kapımızın önünden başladığını ve bu nedenle de, kışta yaklaşıyor. Herkes kapsının önüne bir kap su, bir kap mama koysun. Bu arada yeni projelerimizde var, onlarıda hayat geçireceğiz” dedi.