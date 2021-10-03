ATATÜRK EVİ 10 KASIM’A HAZIRLANIYOR

Bolayır 57.Alay Kültür Akademisi Sorumlusu Hikmet Selim Atatürk Evi için iştişarelerde bulundu.

Selim bazı görüşmeler için önce Çorlu Kemalletin Avcı ile görüştü ardından Ergene ‘de Atatürk Evi’ni 10 Kasım’a hazırlamak adına iştişare lerde bulundu. Selim açıklamasında; “Durmak yok “BİR ŞEY YAPMALI” Deyip

Yollara düştük.

Malkarada yarım kalmış bir işimiz vardı onu tamamladık.Oradan Çorlu’ya Kemallettin Avcı hocamıza uğradık. Atatürk Evi için iştişarelerde bulunduk.

57. Alay olarak ne yapabilirizi konuştuk Oradan Ergeneye geçtik.

Ergenemizde iyi bir telaş var. 10 Kasıma yetiştirmek için yola çıktıkları “Atatürk Evi” Çalışmaları son hızla devam ediyor. Ayça Albayrak başkanıma konu üzerinde konuştuk.

Atatürk Evi inşaatını Aynur ve Müge arkadaşımız bizlere refakat ederek gezdik.Trakya ATASI için harekete geçmiş çalışıyor. Bizde 57. Alay yürüyüşçüleri olarak ne yapabilirizin peşindeyiz” ifadelerinde bulundu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN